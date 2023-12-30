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Düzce'de Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Düzce'de Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Düzce'de yılbaşı trafik tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Düzce Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik ekipleri, halkın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla şehir içi ve şehir dışı karayollarında denetimler yapacak.

Düzce\'de Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı
30.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:05
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri yeni yıl öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Düzce'de yılbaşı trafik tedbirleri çerçevesinde denetimler sıklaştırıldı. Düzce Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik ekipleri tarafından il genelinde halkın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini temin etmek, meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar, güzergahlar ile yaya hareketliliğinin oluşabileceği noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Yeni Yıl Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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