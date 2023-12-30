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Düzce'de Yılbaşı Öncesi İşletmelere Denetim - Son Dakika
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Düzce'de Yılbaşı Öncesi İşletmelere Denetim

Düzce'de yılbaşına kısa bir süre kala unlu mamuller, kuruyemiş ve alkollü içecek satan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetim seferberliği kapsamında, unlu mamul üreten fırınlar, pastaneler, kuruyemişçiler ve alkol satışı yapan işletmeler denetlendi. Denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihi, etiket ve bandrol kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda kurallara uymayan 58 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Düzce\'de Yılbaşı Öncesi İşletmelere Denetim
30.12.2023 - 14:17,
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Yılbaşına kısa bir süre kala Düzce'de unlu mamuller, kuruyemiş ve alkollü içecek satan birçok işletmeye yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yıl dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak bir hafta sürecek olan denetim seferberliği ile Düzce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri unlu mamul üreten fırın, pastaneler, kuruyemişçiler ve alkol tüketimi ve alkol satışı yapan işletmelerde denetimler devam ediyor. Gerçekleşen denetimlerde, ürünlerin son kullanım tarihini, raftaki etiket ve kasa karşılığını kontrol ederken alkollü içeceklerde ise bandrol kontrolü yapıldı.

İl genelinde 32 denetçi ile 4 bin 692 işletmeye 2023 yılında toplamda 8 bin 83 adet denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 58 işletmeye yaklaşık 1 milyon 194 bin TL cezai işlem uyguladı.

Yetkililer "Her vatandaşın birer gıda denetçisi olduğunun bilinciyle gözlemlenen herhangi bir uygunsuzluğun iletişim kanalları vasıtalarıyla bildirilmesi çok önemlidir. Bu dahilde duyarlı vatandaşlar tarafından 2023 yılında Düzce'de 174 Alo Gıda hattına 201 adet şikayet gerçekleşerek denetçilerin bu işletmeleri denetlemesi sağlandı" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Yılbaşı Öncesi İşletmelere Denetim - Son Dakika


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