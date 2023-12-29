Düzce\'de Yol Kontrolünde Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Düzce'de jandarma ekipleri yol kontrolünde kaçak alkol ele geçirdi.

Yılbaşı öncesinde Düzce il jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini hızlandırdı. Bu çerçevede Anadolu otoyolu üzerinde yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otobüste yapılan arama neticesinde; 44 şişe kaçak/sahte alkol ile 22 gram esrar, 2 adet tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE