Düzce\'de 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kervan Kavşağı'ndan otoban bağlantı yolu istikametinde yaya geçidi ışıklarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisi ile otomobiller hurdaya dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulasla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.