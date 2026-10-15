Düzce'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, doktor ağır yaralıyı hayata döndürdü - Son Dakika
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Düzce'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, doktor ağır yaralıyı hayata döndürdü

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Düzce\'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, doktor ağır yaralıyı hayata döndürdü
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinden geçen bir doktor, kalbi duran ağır yaralıyı kalp masajıyla hayata döndürdü; Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de yaralananlar arasında.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden geçen bir doktor, kalbi duran ağır yaralıyı kalp masajıyla hayata döndürdü. Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de kazada yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı.

Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkanı Dündar Ziya Gültekin de kazada yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasında yer aldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Anadolu OtoyoluBelediyeOtomobil3. SayfaÜsküdarGüncelDüzceKazaSon Dakika

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