Düzce'deki Ahşap Cami Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

İsrail\'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular

Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı

Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"

Ahşap camideki yangın kısa sürede söndürüldü

DÜZCE - Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yongalık köyündeki ahşap camide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar, caminin imam odasında alevlerin yükseldiğini fark etti. Cami cemaati alevleri söndürmeye çalışırken, durum Gümüşova, Cumayeri ve Düzce Belediyeleri itfaiyelerine haber verildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler camideki yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yıldıztepe Köyü Muhtarı Bahattin Boz, "Gümüşova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber ulaştı. Cumayeri Belediyesi ekipleri ile bölgeye kısa süre içerisinde ulaştık. Geldiğimizde cami alev almıştı. Yangın büyümüştü. Elimizden geldiği kadar müdahale edip yangını söndürdük. Düzce ekibi geldi onlarda soğutma çalışmaları yaptı. Vatandaşlar da sağduyuluydu. Onlarda yangını söndürmede yardımcı oldu. Allah daha beterinden korusun. Biz yangın bölgesine geldiğimizde içerde kimse yoktu. İçeriyi kontrol ettik ses almaya çalıştık. Kimse olmadığını fark edip müdahaleye başladık. Faciadan dönüldü diyebiliriz. O insanlar namaz için içeride olmuş olsalardı duvarlar köpük. Köpük kimyasal olduğu için daha çabuk alev alıyor. İnsanlar zarar görebilirdi. Allah korumuş hepsini" şeklinde konuştu.