Düzce'deki operasyonlarda 2 milyon 115 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

15 Kasım tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 15 olaya müdahale edildi. Toplam 17 şahsa işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi.

Düzce Valiliği, 9-15 Kasım tarihleri arasında il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terör suçları, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Terör suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 olaya müdahale edilirken, 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 13 olaya müdahale edildi. Bu çalışmalar sonucunda 15 şahsa işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyon 115 bin adet dolu makaron, bin 560 paket kaçak sigara, 200 adet elektronik sigara ve 2 bin 278 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Ayrıca 480 kilogram kaçak tütün, 80 paket kaçak tütün, 47 paket kaçak nargile tütünü ve 340 paket nikotin poşetine el konuldu.