Düzce Gümüşova\'da operasyonda kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Düzce Gümüşova'da operasyonda kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Gümüşova'da iki ayrı şahsa ait ev ve eklentilerinde eş zamanlı yapılan uyuşturucu aramasında 7 kile 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aramanın ardından 2 kişi gözaltına alındı, adli tahkikat başlatıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu operasyonunda kubar esrar, kenevir bitkisi ve tohumu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşova ilçesinde iki ayrı şahsa ait ev ve eklentilerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda 7 kile 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 9 adet fişek ve 3 dijital materyal ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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