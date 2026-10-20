Düzce İl Emniyet Müdürü Ergüder, asayiş personeliyle tedbirleri değerlendirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek kent genelinde huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik planlanan çalışmaları ve alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan personelle bir araya gelerek il genelinde yürütülen güvenlik çalışmalarını ele aldı. Gerçekleştirilen görüşmede, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Asayiş hizmetleri kapsamında alınması öngörülen tedbirler üzerinde durulurken, kent genelinde güvenliğin sürdürülebilmesine yönelik yapılacak çalışmalar da gündeme geldi.