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Düzce İl Jandarma Komutanlığı Tarafından Aranan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı Tarafından Aranan 6 Kişi Yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Tarafından Aranan 6 Kişi Yakalandı
11.01.2024 - 18:10,  Güncelleme: 18:13
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 30 ayrı suçtan toplam 30 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan, 9 ayrı suçtan toplam 7 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan, kasten yaralama suçundan 6 yıl 18 ay kesinleşmiş cezası olan, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan, basit yaralama suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan ve 2313 SKM suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan toplam 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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