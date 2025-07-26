Düzce İtfaiyesi, Karabük\'teki Orman Yangınına Müdahale Etmek Üzere Yola Çıktı

DÜZCE(İHA) – Bilecik'teki söndürme çalışmalarını tamamlayan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü bağlı ekipler şimdi de Karabük'te 4 gündür devam eden orman yangınına müdahaleye gidiyor.

Ülkemizde meydana gelen orman yangılarına yurdun dört bir yanından itfaiye ekipleri giderek müdahalede bulunuyor. Karabük'te günlerdir etkili olan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları dördüncü gününde de aralıksız sürüyor.

Bilecik'teki söndürme çalışmalarını tamamlayan Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, şimdi de Karabük'te meydana gelen orman yangını için yola koyuldu.

Düzce Belediyesi yaptığı açıklamada "Ülkemizin dört bir yanında devam eden yangınlarda canla başla mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" denildi. - DÜZCE