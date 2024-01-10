Düzce Jandarma Komutanlığı, 13 suç kaydı olan şahsı yakaladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada 13 ayrı suç kaydından araması olan U.B. isimli şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik icra edilen istihbarı çalışmalar ve önleyici kolluk faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, 13 farklı suç kaydından araması olduğu tespit edilen U.B. isimli şahıs Akçakoca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından ise adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE