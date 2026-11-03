Düzce Sarıçökek\'te konteyner yüklü tır devrildi, 69 yaşındaki sürücü yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan konteyner yüklü tır, Sarıçökek köyü mevkisine devrildi. Kazada 69 yaşındaki tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep K. (69) idaresindeki konteyner yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki Sarıçökek köyü mevkisine devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü Recep K. yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.