Düzce Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ayhan Şamandar kalp krizi sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ayhan Şamandar kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

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Düzce Üniversitesi\'nde Prof. Dr. Ayhan Şamandar kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
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Düzce Üniversitesi\'nde Prof. Dr. Ayhan Şamandar kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
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Düzce Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Ayhan Şamandar, geçirdiği kalp krizi sonrası 61 yaşında hayatını kaybetti. Yapımına destek verdiği İlahiyat Fakültesi camisindeki cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Düzce Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Ayhan Şamandar geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sevilen profesör son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan ve Düzcelilerin yakından tanıdığı Prof. Dr. Ayhan Şamandar geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Düzce Üniversitesi'nin camisi olarak bilinen inşaası ve yapımında büyük destek veren Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın cenaze programı ilahiyat fakültesi camiinde gerçekleştirildi. 61 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın cenaze namazını ise Düzce İl Müftüsü Osman Aydın kıldırdı.

"Bu camide emeği büyük"

Cenazede konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın Düzce'ye büyük destekleri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da üyesi olduğu Kadim Dostlar Grubu'ndan Yakup ağabeyimiz, bilmiyorum şu anda aramızda mı, kendisini bize tanıtmıştı. 'Bu memleketin derdiyle dertlenen bir kardeşimizdir. Gelip gittiği zaman kendisiyle hemhal olun' diye bize tavsiyede bulunmuştu. Hakikaten Ayhan Hocamızla bir araya geldiğimizde, bu camiyle ilgili düşüncelerini bizlere anlatmıştı. Camilerin sadece namaz kılınan mabetler olmadığını, aynı zamanda inananları birleştiren mekanlar olduğunu ifade etmişti. Özellikle üniversitenin yanı başında bulunan bir mabedin, talebelerin yetiştirilmesi ve sahiplenilmesi noktasında ne kadar büyük hizmetler yapabileceğini, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmaları bizlere anlatmıştı. Hakikaten anlattıklarını bir Ramazan gününde burada ne kadar güzel bir şekilde hayata geçirdiğine bizzat şahit oldum. Özellikle yabancı talebeler başta olmak üzere, garip ve kimsesizlere sahip çıkan, onların dertleriyle dertlenen bir ağabeyimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sadece talebelere sahip çıkmakla kalmadı, buranın bir ilim ve irfan yuvası olması noktasında da büyük mücadeleler verdi. Rabbim inşallah yaptığı bütün bu güzel hizmetlerin mükafatını kendisine fazlasıyla verecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Yine Allah'ın evi olan bu camide ve çarşıdaki birkaç camide önemli hizmetlerde bulundu. Ahmet Mutlu ağabeyimiz de kendisiyle birlikte sık sık gelip giderdi. "Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bize yol gösterin" diyerek hayırlı hizmetler için gayret ederlerdi. Allah yollarını açık etsin. Müslümanların yardımcısı olsun. İnşallah dünya çilesi bitti, dünya sürgünü sona erdi. Şimdi yaptığı bütün bu güzel hizmetlerin mükafatını cennetle ve Cemalullah ile alacaktır. Biz buna inanıyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Yapımında ve inşaat çalışmalarında büyük emek verdiği İlahiyat Fakültesi camiinde öğrencileri ve sevenlerinin gözyaşları ile uğurladığı Prof. Dr. Ayhan Şamandar Düzce Şehir mezarlığına defin edildi.

Programa Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Ak Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, sevenleri ve ailesi katıldı.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiKalp Krizi3. SayfaEğitimGüncelDüzceSon Dakika

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