Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde bağımlılığın hukuki boyutları anlatıldı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde bağımlılığın hukuki boyutları anlatıldı

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Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi\'nde bağımlılığın hukuki boyutları anlatıldı
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Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi, bağımlılıkla mücadelenin yasal boyutuna dikkat çekmek için "Bağımlılığa Karşı Hukuki Farkındalık" semineri düzenledi. Öğretim Görevlisi Fatih Durmuş'un konuştuğu seminerde bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri ile hukuki sonuçları ve yaptırımlar öğrencilere anlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi, bağımlılıkla mücadelenin yasal boyutuna dikkat çekmek ve öğrencilerin bilinç düzeyini artırmak amacıyla "Bağımlılığa Karşı Hukuki Farkındalık" başlıklı seminer düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Fatih Durmuş'un konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte; bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerinin yanı sıra bağımlı bireylerin sosyal yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları gündelik sorunlar ve bu sorunların hukuki boyutları ele alındı. Seminer kapsamında ayrıca bağımlılık oluşturan maddelerin ve davranışların hukuki açıdan doğurabileceği sonuçlar, ilgili yasal düzenlemeler ve bu kapsamda uygulanabilecek hukuki yaptırımlar hakkında öğrencilerle önemli bilgiler paylaşıldı.

Programda bağımlılıkla mücadelede yalnızca bireysel değil, toplumsal ve hukuki farkındalığın da önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiFatih Durmuş3. SayfaSağlıkEğitimSon Dakika

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