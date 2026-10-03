Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi\'nde bağımlılığın hukuki boyutları anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi, bağımlılıkla mücadelenin yasal boyutuna dikkat çekmek ve öğrencilerin bilinç düzeyini artırmak amacıyla "Bağımlılığa Karşı Hukuki Farkındalık" başlıklı seminer düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Fatih Durmuş'un konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte; bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerinin yanı sıra bağımlı bireylerin sosyal yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları gündelik sorunlar ve bu sorunların hukuki boyutları ele alındı. Seminer kapsamında ayrıca bağımlılık oluşturan maddelerin ve davranışların hukuki açıdan doğurabileceği sonuçlar, ilgili yasal düzenlemeler ve bu kapsamda uygulanabilecek hukuki yaptırımlar hakkında öğrencilerle önemli bilgiler paylaşıldı.

Programda bağımlılıkla mücadelede yalnızca bireysel değil, toplumsal ve hukuki farkındalığın da önemli olduğu vurgulandı.