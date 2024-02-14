Düzce Valisi Selçuk Aslan, heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu

Düzce Valisi Selçuk Aslan, heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu

Düzce Valisi Selçuk Aslan, aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Aslan, Üvezbeli köyünde yaşanan toprak kayması ve heyelanların yol açtığı hasarları inceledi ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Ayrıca, Gümüşova-Cumayeri Devlet Hastanesini de ziyaret etti.

14.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, aşırı yağışlar sonrası heyelan olan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Selçuk Aslan ilgili kurum müdürleriyle birlikte Cumayeri'ne bağlı Üvezbeli köyünde yaşanan toprak kayması ve heyelanlar sonrası oluşan hasarları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Aslan ayrıca Üvezbeli, Dokuzdeğirmen ve Sırtpınar köylerinde vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi

Selçuk Aslan daha sonra Gümüşova-Cumayeri Devlet Hastanesini gezdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Selçuk, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce Valisi Selçuk Aslan, heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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