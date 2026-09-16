Düzce Yığılca'da fındık yüklü patpat devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikası yakınında fındık yüklü patpatın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Sürücü, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen patpat kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Yığılca ilçesi çimento fabrikası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Doğancı idaresindeki fındık yüklü tarım aracı patpat, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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