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Düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı - Son Dakika
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Düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Başakşehir'de düzensiz göçmenleri Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada çok sayıda düzensiz göçmen hafif yaralandı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı
30.01.2024 - 16:46,  Güncelleme: 16:53
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Düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsü kazaya karıştı

Arnavutköy'den Tuzla'ya sevk edilen düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsü kazaya yaptı

İSTANBUL - Başakşehir'de düzensiz göçmenleri Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne taşıyan otobüsü kazaya karıştı. Kazada araçta bulunan çok sayıda düzensiz göçmen hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi İGTOT toptancılar çarşısı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Göçmen Toplama Merkezi'nde bulunan düzensiz göçmenlerin Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne taşıyan otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak alana uçtu. Otobüste bulunan çok sayıda düzensiz göçmen savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsten indirilen göçmenler bir noktada toplandı. Kazada hafif yaralanan göçmenlere, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale yapıldı. Polis, kaza sırasında ortadan kaybolan bir göçmenin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzensiz göçmenler, olay yerine çağrılan polis otobüsleriyle Tuzla'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA
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