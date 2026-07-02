Düziçi\'nde Traktör Kendiliğinden Hareket Etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tamir edilmek üzere bir iş yerine bırakılan traktör, el freni çekilmeyi unutulunca kendiliğinden hareket etti. Sürücüsüz şekilde metrelerce ilerleyen traktör, yoldan geçen bir otomobil sürücüsünün müdahalesiyle durduruldu.

Olay, Düziçi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için bir iş yerine bırakılan traktörün el freni çekilmeyi unutuldu. Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden traktör, metrelerce ilerleyerek park halindeki araçların bulunduğu yöne doğru yöneldi. Durumu fark eden yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, aracından inerek traktöre ulaştı ve el frenini çekerek durdurdu. Muhtemel bir kazanın önüne geçen sürücünün müdahalesi sayesinde park halindeki araçlarda herhangi bir hasar oluşmazken, olayda yaralanan da olmadı.

Yaşananlara tanık olan sanayi esnafı ise ne olduğunu anlamadıklarını belirterek, "Traktörün bir anda hareket ettiğini görünce ne olduğunu anlayamadık. Çok şükür, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle herhangi bir kaza yaşanmadan traktör durduruldu" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE