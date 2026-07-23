Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı
23.07.2026 17:06  Güncelleme: 17:19
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde virajda kontrolden çıkan un yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde un yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu mevkiindeki virajlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki un yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tırda maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan yükün kaldırılması ve aracın bulunduğu yerden çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Jandarma, Osmaniye, İtfaiye, Düziçi, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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