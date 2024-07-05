Avcılar Denizköşkler mevkiinde yağış nedeniyle kayan TIR bariyerlere çarptı
E-5 Avcılar Denizköşkler mevkiinde yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir TIR, bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik akışı bir süreliğine aksadı. Olay yerine gelen ekipler, TIR'ın kaldırılması için çalışmalara başladı.
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5.07.2024 21:22:23. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar Denizköşkler mevkiinde yağış nedeniyle kayan TIR bariyerlere çarptı - Son Dakika
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