E-Ticaret Dolandırıcılarına Büyük Darbe

17.02.2026 10:04
Şanlıurfa merkezi 13 ildeki e-ticaret dolandırıcılığı operasyonunda 21 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 13 ilde e-ticaret dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 18'i tutuklanırken banka hesaplarında yapılan incelemede 982 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından MASAK'tan alınan 19 banka hesabı ve 3 kripto hesabına ait 2 aylık veriler doğrultusunda harekete geçildi. Hesap hareketlerinde toplamda 982 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilen e-ticaret dolandırıcılığı yaptığı belirlenen bir suç yapısının 23 üye ve yöneticisinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmanın sonunda Şanlıurfa merkezli İzmir, Giresun, Gaziantep, İstanbul, Bitlis, Konya, Siirt, Kayseri, Mersin, Van, Tekirdağ ve Balıkesir olmak üzere toplam 13 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 30 adet cep telefonu, 32 adet sim kart, 10 adet hesap kartı, 7 adet USB bellek, 5 adet hard disk, 2 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin 2 kişiyi yakalamak için çalışmaları ise devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

