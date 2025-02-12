Eber Gölü'nde Yangın ve Kaçak Kesime Ceza - Son Dakika
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Eber Gölü'nde Yangın ve Kaçak Kesime Ceza

Eber Gölü\'nde Yangın ve Kaçak Kesime Ceza

Eber Gölü'nde yangın çıkarmaya çalışan 5 kişiye toplamda 5 milyon TL ceza kesildi.

12.02.2025 15:47
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Eber Gölü'nün Afyonkarahisar sınırları içinde kalan kısmında kasıtlı olarak sazlık yangını çıkarmaya çalışan ve kaçak saz kesimi yapmaya çalıştıkları tespit edilen 5 kişiye yaklaşık 5 milyon TL para cezası kesildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eber Gölü'nü yakmaya çalışan şahıslar ile bu kişinin yanında bulunan ve kaçak saz kesimi yapan şahıslar cezadan kurtulamadı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin ardından idari yaptırım cezası uygulandı. Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bolvadin DKMP Şefliği ve Bolvadin- Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Ocak 2025 tarihinde saz yangınları hakkında ortak çalışma yapıldığı esnada vatandaşların ihbarı ile yakalanan K.K. ve H.Ç. isimli şahıslar hakkında yangın çıkarma şüphesiyle adli işlem başlatılmıştı.

Bu 2 kişinin yanında bulunan ve birlikte kaçak saz kesimi yapan toplam 5 kişiye ilgili yönetmelikler uyarınca kişi başı 557 bin 212 TL idari yaptırım kararı uygulandı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eber Gölü'nde Yangın ve Kaçak Kesime Ceza - Son Dakika

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