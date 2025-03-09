Ece Gürel'in Ölümüyle İlgili Cadılık Eğitimi İddiası

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi

BURSA - İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı halde bulundu. Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

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Ece Gürel'in cadılık ve büyücülük eğitimi aldığı iddia edilen Halenur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özen, bugün sağlık raporu almak üzere önce hastaneye, ardından adliyeye sevk edildi.