Ece Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: "Metafizikle doğrudan bağlantılı" - Son Dakika
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Ece Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: "Metafizikle doğrudan bağlantılı"

Ece Gürel\'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: "Metafizikle doğrudan bağlantılı"

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında Ece Gürel'in ölümüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç kadının cadılık eğitimi sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten Şentürk, metafizik dünyasındaki yanlış ritüellerin insanları ölüme sürükleyebileceğini söyledi.ut

12.03.2025 17:22
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Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Ece Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürel'in cadılık eğitimi aldıktan sonra psikolojisinin bozulduğunu iddia eden Şentürk, ölümünün metafizikle bağlantılı olduğunu savundu. Astral seyahatin gençler arasında yaygınlaştığını belirten Şentürk, yanlış ritüellerin insanları büyük tehlikelere sürüklediğini ve büyü yapanların mutlaka bedel ödediğini söyledi.

"ECE GÜREL'İN ÖLÜMÜ METAFİZİKLE BAĞLANTILI"

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda cansız bedenine ulaşılan Ece Gürel'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. "Ece Gürel'in ölümünün yüzde yüz metafizikle ilgisi var" diyen Şentürk, genç kadının aldığı eğitimlerin psikolojisini etkilediğini öne sürdü. "Ece Gürel'in eğitimle alakalı ölüme sürüklendiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanan Şentürk, bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"CADILIK EĞİTİMİ SONRASI PSİKOLOJİSİNİ KAYBETTİ"

Ece Gürel'in doğaüstü güçlere olan ilgisinin zamanla tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirten Şentürk, "Ece Gürel, cadılık eğitimi almaya başladıktan sonra psikolojiyi kaybetmeye başladı" dedi. Gürel'in yaşadığı süreci değerlendiren Şentürk, metafizik alemin bilinçsizce keşfedilmesinin büyük risk taşıdığını dile getirdi.

"METAFİZİK ALEMLE İLGİSİ OLMAYAN BİRİ ORADA KALAMAZ"

Belgrad Ormanı'nda yapılan ritüellere değinen Şentürk, Ece Gürel'in kaybolduğu süreçle ilgili önemli bir detayı paylaştı. "Metafizik alemle alakası olmayan birinin 3 gün boyunca orada kalması mümkün değil" diyen Şentürk, bu olayın doğaüstü bir boyutu olabileceğini ima etti.

"BÜYÜ YAPANLAR MUTLAKA BEDELİNİ ÖDER"

Metafizik ve spiritüel uygulamaların yanlış yönlendirilmesiyle büyük tehlikeler doğabileceğini belirten Şentürk, "Büyü yapanlar ve yaptıranlar mutlaka bedelini öder" dedi. Astral seyahatin gençler arasında moda haline geldiğini vurgulayan Şentürk, "Astral seyahat şu an bir moda, gençler buna yöneliyor" diyerek bilinçsiz ritüellerin insanları büyük risklere sürüklediğini ifade etti.

"YANLIŞ RİTÜELLER İNSANLARI ÖLÜME SÜRÜKLÜYOR"

Şentürk, Belgrad Ormanı'nın bu tür ritüeller için sıkça tercih edildiğini söyleyerek, "Ritüellerin yapılması için Belgrad Ormanı müsait bir yer" dedi. Yanlış uygulamaların insanları ölümle burun buruna getirdiğini belirten Şentürk, "Yanlış öğretiler ve ritüeller insanları ölüme terk eder" ifadeleriyle uyarıda bulundu.

"ECE GÜREL'İN ÜZERİNDE MUSALLAT BELİRTİLERİ VARDI"

Ece Gürel'in psikolojik durumunun iş hayatında da bozulmaya başladığını söyleyen Şentürk, "Ece Gürel'in psikolojisi daha iş yerinde çalışırken bozulmaya başlıyor" dedi. Olayın metafizik boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Şentürk, "Ece Gürel'in üzerinde 'musallat' belirtileri var" diyerek olayın farklı bir yönüne dikkat çekti.

Gökay Kalaycıoğlu, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: 'Metafizikle doğrudan bağlantılı' - Son Dakika

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