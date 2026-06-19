Eceabat\'ta Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Eceabat ilçesinde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karardan ve havadan müdahale ediyor. - ÇANAKKALE