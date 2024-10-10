Eczaneden İlac¸ ve Para Çalan Hırsız Kamerada - Son Dakika
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Eczaneden İlac¸ ve Para Çalan Hırsız Kamerada

Antalya'da bir eczaneye giren hırsız, para ve kontrole tabi ilaçları çalıp kayıplara karıştı.

10.10.2024 22:33
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Eczaneye girip para ve kontrole tabi ilaçlar çalan hırsız kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir eczaneye giren hırsız, kasadaki paralarla kontrole tabi ilaçların bir kısmını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi'ndeki bir eczanede yaşandı. Eczanenin arka odasında bulunan pencereden giren hırsız, satışı kontrole tabi ilaçların bulunduğu kasa ile kilitli çekmece içerisindeki bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Eczane sahibi sabah geldiğinde olayı fark ederek güvenlik kamerasından izleyip durumu polis ekiplerine haber verdi.

İş yeri sahibi Ayşe Baygut, "Akşam saat 18.00 sıralarında eczanemizi kapattıktan sonra kamera kayıtlarına göre gece 01.30 sıralarında eczanemize hırsız girmiş. Kontrole tabi ilaçlardan ve kasamızdaki bir miktar parayı da alıp çıkıp gitmiş. Kendisinden şikayetçi oldum. Polis şu anda gerekli araştırmaları yapıyor. Sabah iş yerine geldiğimizde kasaların açık olduğunu görünce güvenlik kamera kayıtlarını inceledik ve hırsız girdiğini gördük" dedi.

Olay sonrası polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde hırsızın ilaçları ve çekmecedeki paraları bir çantaya doldurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eczaneden İlac¸ ve Para Çalan Hırsız Kamerada - Son Dakika

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