 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de 1 Ayda 1209 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de 1 Ayda 1209 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde yaptığı çalışmalarda bin 209 kaçak göçmen ve 35 şüpheli organizatör yakaladı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilirken, organizatörler adli makamlara sevk edildi.

Edirne\'de 1 Ayda 1209 Kaçak Göçmen Yakalandı
18.12.2023 - 12:57,  Güncelleme: 12:58
Abone Ol

Edirne jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde yaptığı çalışmalarda bin 209 kaçak göçmen ve 35 şüpheli organizatör yakaladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor. Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir ay içerisinde hava destekli devam eden faaliyetler neticesinde bin 209 kaçak göçmen, 35 şüpheli organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 27 araç ile yakalandı.

Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 35 organizatör ise işlemlerine yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar yediemin otoparkına teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Edirne, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 1 Ayda 1209 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika


13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:45:06. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 1 Ayda 1209 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement