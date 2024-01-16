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Edirne'de 124 Kaçak Kuş Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 124 Kaçak Kuş Ele Geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada papağan, keklik, dağ bıldırcını ve güvercin türlerinin bulunduğu 124 kaçak kuş ele geçirildi. Jandarma, çevre, doğa ve hayvanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne\'de 124 Kaçak Kuş Ele Geçirildi
16.01.2024 - 13:05,
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Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada papağan, keklik, dağ bıldırcını ve güvercin türlerinin bulunduğu 124 kaçak kuş ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Enez ilçesinde jandarma ekiplerince sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyette şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 2 adet ara cinsi papağan,3 adet sümbül makav cinsi papağan, 13 adet tepeli keklik, 4 adet dağ bıldırcını, 11 adet Japon güvercini, 91 adet posta güvercini, 25 adet 50 euro banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. Suç unsuru araç yediemin otoparkına teslim edildi.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından ele geçirilen kimliksiz hayvanlar Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 124 Kaçak Kuş Ele Geçirildi - Son Dakika


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