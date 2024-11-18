Edirne'de 2 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, haklarında aranma kaydı bulunan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasıyla aranan Y.Y. ile hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi B.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE