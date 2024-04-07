Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis, hassas burunlu dedektör köpek Carlos destekli ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpek Carlos destekli, Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule Gümrük sahası içerisinde 2 tır durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpek Carlos'un da katılımıyla tırların çekici kısmında yapılan aramalarda yaklaşık 200 bin adet ve 50 Milyon Türk Lirası değerinde 58 kilo 176 gram Ecstacy hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de 2 Tırda 58 Kilogram Ecstacy Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı. Diğer yangın ise TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale ederek söndürdü. Her iki yangında da ölen ya da yaralanan olmazken otobüsler kullanılamaz hale geldi.
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