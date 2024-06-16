Edirne'de 20 Bin Dönüm Tarla Yangını: 38 Ton Buğday Küle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de 20 Bin Dönüm Tarla Yangını: 38 Ton Buğday Küle Döndü

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü ve Subaşı beldesi arasında çıkan tarla yangınında, 20 bin dönüm alana ekili olan yaklaşık 38 ton buğday küle döndü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi ve sıcak hava ile rüzgarın etkisiyle tarlanın tamamını etkisi altına aldı. İtfaiyenin büyük çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

16.06.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de çıkan tarla yangınında, 20 bin dönüm alana ekili yaklaşık 38 ton buğday küle döndü.

Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü ve Subaşı beldesi arasında yer alan bir tarlada çıkan yangında 20 bin dönüm alana ekili hasat edilmeyi bekleyen yaklaşık 38 dönüm buğday küle döndü.

İlk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıktığı belirlenen yangın sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle tarlanın tamamını etkisi altına aldı. Yan tarafında bulunan tarlalara da sıçrayan yangın, itfaiyenin büyük çabasıyla kontrol altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Subaşı, Edirne, Meriç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 20 Bin Dönüm Tarla Yangını: 38 Ton Buğday Küle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Atatürk Anıtı’na baltayla saldırı Provokatörlerden “Neden“ sorusuna “Sadece Allah rızası için“ yanıtı Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı
23:48 Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu 2 gerekçe ortaya çıktı Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu! 2 gerekçe ortaya çıktı
22:50 Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası Acı bilanço ortaya çıktı Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası! Acı bilanço ortaya çıktı
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi
14:21 Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti! Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
23:49 İngiltere, Sırbistan’ı tek golle geçti: 1-0 İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti: 1-0
23:30 Mourinho bizzat devrede 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 00:17:01. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de 20 Bin Dönüm Tarla Yangını: 38 Ton Buğday Küle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement