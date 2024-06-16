Edirne'de 20 Bin Dönüm Tarla Yangını: 38 Ton Buğday Küle Döndü

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Edirne'de çıkan tarla yangınında, 20 bin dönüm alana ekili yaklaşık 38 ton buğday küle döndü.

Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü ve Subaşı beldesi arasında yer alan bir tarlada çıkan yangında 20 bin dönüm alana ekili hasat edilmeyi bekleyen yaklaşık 38 dönüm buğday küle döndü.

İlk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıktığı belirlenen yangın sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle tarlanın tamamını etkisi altına aldı. Yan tarafında bulunan tarlalara da sıçrayan yangın, itfaiyenin büyük çabasıyla kontrol altına alındı. - EDİRNE