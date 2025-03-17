Edirne'de 25 Kaçak Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de son 1 haftada yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK terör örgütü üyesi ve 8'i asayiş suçlarından aranan 25 şüphelinin sınır bölgesinde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Edirne'de son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü FETÖ terör örgütü üyesi, 3'ü PKK/KCK terör örgütü üyesi ve 8'i asayiş suçlarından (kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti) aranan toplam 25 şüpheli sınır bölgesinde yakalandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 13'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızda alınan ve alınmaya devam eden fiziki güvenlik tedbirleri, terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi (FETÖ ve PKK/KCK), düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir. Yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonucunda sadece Edirne- Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu (FETÖ, PKK/KCK) ve 765 adli suçlardan (kasten adam öldürme, uyuşturucu vb. hapis cezası almış olan) olmak üzere toplam 2 bin 304 şahıs yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Edirne Valimizi, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığımız ile İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." - ANKARA