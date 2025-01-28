Edirne'de 3 Suçlu Tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, haklarında "basit yaralama", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hapis cezaları bulunan S.E., F.S. ve O.Z.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE