Edirne'de 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri düzenlendi

Edirne\'de 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri düzenlendi

Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında sigara bırakmaya teşvik amacıyla çalışma yaptı. Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta bilgilendirme ve Karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Vatandaşlar, akciğerlerindeki zararlı gazların miktarı hakkında bilgi sahibi oldu. 70 yaşındaki bir vatandaş, sigarayı erken yaşta bırakanların karlı çıktığını belirterek gençlere tavsiyelerde bulundu.

31.05.2024 15:57
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Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşları sigara bırakmaya teşvik amacıyla çalışma yapıldı. Açılan stantta hem bilgilendirme hem de Karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildi.

Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde stant açıldı. Açılan stantta vatandaşları çeşitli broşürlerle bilgilendiren ekipler, ayrıca sorularını da yanıtladı.

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte standa gelen vatandaşlara ücretsiz olarak Karbonmonoksit ölçümü de yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen stantlarda ölçüm yaptıran vatandaşlar, akciğerlerindeki zararlı gazların miktarı konusunda bilgi sahibi oldu.

"Yaşlanınca bırakıyorlar"

Standa gelerek ölçüm yaptıran 70 yaşındaki Ertan Alkan, sigaraya yeni başlayan gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerin bir hevesle sigaraya başladığını ve yaşlanınca bıraktığını belirten Alkan, sigarayı erken yaşta bırakanların karlı çıktığına değindi.

31 yıl önce sigarayı bıraktığını söyleyen Alkan, "Gece gündüz gibi farklı, çok rahat. Sigara içmeye devam etseydim bugün yaşıyor olur muydum bilemiyorum. Sigarayı bırakmak çok iyi oldu. Bu vesileyle gençlere tavsiyem ne kadar erken bırakırsalar o kadar kazançlı çıkarlar. Tabi sigaraya hiç başlamamak en güzeli, ama şimdi sigara içme yaşı oldukça düştüğü için ne kadar erken yaşta bırakılırsa o kadar faydalı olur" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Saraçlar Caddesi, Edirne, Dünya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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