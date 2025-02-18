Edirne'de 32 Metre Derinliğindeki Çukurdan Keçileri Kurtarma Mücadelesi

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32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için zorlu mücadele kamerada

EDİRNE - Edirne'de 32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için ekipler saatlerce mücadele etti.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyü yakınlarında ormanlık alanda definecilerin kazdığı 32 metre derinliğindeki çukura 5 keçi düştü. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları neticesinde kurtarılan 4 keçi sahibine teslim edilirken, 1 keçi ölü olarak çukurdan çıkarıldı. Keçilerin kurtarılmasının ardından çukur, toprakla kapatıldı. Jandarma, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.