Edirne'de 500 dönüm arazi yangınla kül oldu - Son Dakika
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Edirne'de 500 dönüm arazi yangınla kül oldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm arazi küle dönerken, 1 bağ evi, 1 araç, 500 saman balyası ve bin adet ot balyası yandı.

11.07.2024 19:04
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Edirne'de 500 dönüm arazi yangınla kül oldu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm arazi küle dönerken, 1 bağ evi, 1 araç, 500 saman balyası ve bin adet ot balyası yandı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan arazi yangını, büyük bir alana yayılarak ciddi zarara yol açtı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan 2 ağıl tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki 500 dönüm buğday arazisi zarar görürken, aynı bölgede bulunan bir bağ evi de yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Belediyeye ait 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 1 orman işletmesine ait araç yangına müdahale etti. Yangın sırasında 1 bağ evi, 1 araç, 500 saman balyası ve bin adet ot balyası yandı. Yangın, 4 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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