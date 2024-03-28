Edirne\'de yapılan denetimlerde 9 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 9 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Hacılar köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları bir araç yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE
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Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.
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