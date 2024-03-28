Edirne\'de yapılan denetimlerde 9 kaçak göçmen yakalandı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 9 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Hacılar köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları bir araç yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE