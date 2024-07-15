Edirne'de Ahır Yangınında 35 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde bir ahırda çıkan yangında 35 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Suluca köyünde bir evin bahçesindeki ahırda yangın çıktı. Ahırdaki saman balyalarına sıçrayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ilk belirlemelere göre 35 büyükbaş hayvan telef oldu.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE