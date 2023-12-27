Edirne\'de alkollü sürücünün kullandığı araç devrildi

Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı araç böyle devrildi

EDİRNE - Edirne'de bir otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Eski İstanbul Caddesi'nde seyreden E.Ç. idaresindeki 34 DAF 778 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarparak devrildi. Aracın devrildiğini gören vatandaşlar yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç vatandaşların desteğiyle çekiciye yüklendi.

Sürücünün 2,03 promil alkollü olduğu belirlenen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.