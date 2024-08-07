Edirne'de alkollü ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Edirne'de alkollü ticari taksi sürücüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Sabuni Mahallesi Atatürk Bulvarı Orduevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybars A. idaresindeki 22 T 0187 plakalı ticari taksi ile Tezcan A. kontrolündeki 34 HLZ 409 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi ve otomobil yol kenarındaki kaldırıma, ardından da trafik işaret levhasına çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde ticari taksi sürücüsü Aybars A.'nın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE