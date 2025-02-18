Edirne\'de Alüminyum Fabrikasında Yangın

Edirne'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü.
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı.
Dumanların göğe yükseldiği yangının çıktığı fabrikaya çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve ambulans ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
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