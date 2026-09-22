Edirne'de anne ve oğul, toplam 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezasıyla aranırken yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de anne ve oğul, toplam 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezasıyla aranırken yakalandı

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Edirne\'de anne ve oğul, toplam 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezasıyla aranırken yakalandı
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Edirne'de polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, haklarında kesinleşmiş toplam 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası bulunan anne ve oğul yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ikisi de Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Edirne'de kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş toplam 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası bulunan anne ve oğlu, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 20 yıl 1 ay 7 gün ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 3 ay 22 gün olmak üzere toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yapılan incelemelerde yakalanan iki şahsın anne ve oğul olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aranan şahıslar, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Polis ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelEdirnePolisCezaSuçSon Dakika

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