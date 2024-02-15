Edirne'de bir apartmanın 7'nci katından düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokak üzerinde bulunan Coşkun Apartmanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'de bir apartmanın 7'inci katında yaşayan Mustafa Çekirge, balkondan düşerek ağır yaralandı. Diğer bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kalbi durduğu öğrenilen 25 yaşındaki Mustafa Çekirge, yapılan kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Daha sonra ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Çekirge, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çekirge'nin cenazesi hastane morguna otopsisi yapılmak üzere kaldırıldı.
Vatandaşlardan Sadık Dalkılıç, yaşanan durumdan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirtti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Apartmandan Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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