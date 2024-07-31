Edirne'de Aranan 7 Şüpheli Yakalandı

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Edirne'de jandarma asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından çeşitli suçlar işleyerek yurtdışına yasadışı yollardan kaçmaya çalışan ve aranması olan 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik titizlikle yapılan araştırma ve takipli operasyonlar çerçevesinde 7 şüpheli sınırı geçemeden yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin haklarında "Tabanca ile kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti sağlama, kamu malına zarar verme ve tehdit" gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 7 şüpheli yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - EDİRNE