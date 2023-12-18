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Edirne'de Aranan Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Aranan Bir Kişi Yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 5 yıl 15 ay hapis cezası ile arama kaydı olan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Edirne\'de Aranan Bir Kişi Yakalandı
18.12.2023 - 20:43,
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Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 5 yıl 15 ay hapis cezası ile arama kaydı olan bir kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve asayiş timlerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmalarda şüpheli bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda hakkında 5 yıl 15 ay hapis cezası ile arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Jandarma, Edirne, JASAT, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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