Edirne'de Aşırı Yüklü Kamyona Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Aşırı Yüklü Kamyona Ceza

Edirne\'de Aşırı Yüklü Kamyona Ceza
20.06.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü'de jandarma, aşırı yüklü çimento kamyonuna 60 bin lira ceza uyguladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tonaj denetiminde, izin verilen yük sınırını aşan bir çimento kamyonuna 60 bin lira ceza uygulandı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köy yolu mevkiinde 19 Haziran günü saat 16.40 sıralarında Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından tonaj uygulaması yapıldı. Denetimler sırasında çimento taşıyan bir kamyonda yapılan kontrolde, aracın taşıma kapasitesinin yüzde 25 üzerinde yük taşıdığı tespit edildi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılan araç işletenine 60 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, aşırı yüklemenin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve yol altyapısına zarar verdiğini belirterek denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uzunköprü, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Aşırı Yüklü Kamyona Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Ankara Adliyesi’nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş
Çekmeköy’de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
Trump “bana yalvardı“ demişti Meloni ateş püskürdü Trump "bana yalvardı" demişti! Meloni ateş püskürdü
Ne yapıyorsun İsmail Ünlü ismin sevgilisini paylaştı Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
Beyoğlu’nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
14:27
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 15:06:42. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Aşırı Yüklü Kamyona Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.