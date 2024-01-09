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Edirne'de Asker Konvoyuna Saldırı Girişimi - Son Dakika
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Edirne'de Asker Konvoyuna Saldırı Girişimi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, asker konvoyunda pompalı tüfek ile havaya ateş açan şüpheli yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne\'de Asker Konvoyuna Saldırı Girişimi
09.01.2024 - 16:52,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, asker konvoyunda pompalı tüfek ile havaya ateş açan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki asker konvoyunda, C.S., yanındaki pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. İhbar üzerine konvoyunda inceleme yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.S.'yi, ateş açtığı pompalı tüfek ile birlikte yakaladı.

Etrafta yapılan incelemede tüfeğe ait 4 adet boş kartuş ele geçirilirken, gözaltına alınan C.S., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Asker Konvoyuna Saldırı Girişimi - Son Dakika


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