Edirne\'de askeri araç kazası: Şehit Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda görev yapan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, askeri araç bakımı sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanarak şehit oldu. Çakır'ın naaşı, görev yaptığı topraklarda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye dualarla uğurlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Edirne Uzunköprü ilçesinde 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Bakım yaptığı askeri araçla, seyir halinde olan bir çekici arasında sıkışan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadet mertebesine ulaştı.

Şehit Çakır için görev yaptığı Uzunköprü Devlet Hastanesi bahçesinde askeri tören düzenlendi.

Okunan duaların ve yapılan saygı duruşunun ardından şehidin naaşı cenaze aracına konularak memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. - EDİRNE