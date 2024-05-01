Edirne'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
EDİRNE - Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Edirne'de otoban E-5 bağlantı yolunda meydana geldi.
O.Ş. idaresindeki 39 ACP 568 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin yaralı sürücü O.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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